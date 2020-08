Calciomercato Roma, sogno in attacco | Tentativo nel 2021

Nella Roma c’è da risolvere la questione legata al ruolo di direttore sportivo: qualora dovesse arrivare Partici si potrebbe sognare il bomber, ma nel 2021

Con l’arrivo della nuova società rappresentata da Dan Friedkin, la Roma inizia a risolvere molte questioni rimaste in sospeso. Una di queste è legata al ruolo di direttore sportivo, che potrebbe essere ricoperto da Fabio Paratici in futuro. Con l’arrivo dell’attuale dirigente della Juventus si punterebbe all’acquisto di un grande bomber, ma solo nel 2021.

Calciomercato Roma, Paratici come direttore sportivo può portare Icardi: ma solo nel 2021

Si apre una nuova era per la Roma con l’arrivo di Dan Friedkin, che ha rilevato la società capitolina da James Pallotta, diventando il 25esimo presidente giallorosso. All’interno della società però bisogna risolvere molte cose, tra cui l’assegnazione del ruolo di direttore sportivo, dopo la sospensione di Gianluca Petrachi dall’incarico. Per questo motivo la Roma starebbe pensando a Fabio Paratici, attuale CFO della Juventus, che però potrebbe partire. Nel caso di un approdo in giallorosso, si potrebbe sognare l’arrivo del bomber del PSG, Mauro Icardi.

Il bomber argentino ha vissuto un’ottima annata con il club parigino, ma dal post lockdown è stato un po’ messo da parte da Tuchel, vendendo escluso anche nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Icardi è da tempo un pallino di Fabio Paratici, che ha provato a lungo a portarlo alla Juventus, senza successo. Così il dirigente potrebbe provare a provarlo alla Roma in futuro, anche se l’ostacolo maggiore sembrerebbe essere l’ingaggio di 10 milioni. Per ora l’operazione non sembrerebbe fattibile, ma potrebbe prendere piede nel 2021.

