Calciomercato, beffa Juventus | Idea scambio da Parigi

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione: beffa in arrivo, i bianconeri cambiano obiettivo con uno scambio con il PSG!

La Juventus ha ripreso da due giorni ad allenarsi sotto la guida del neo-allenatore Andrea Pirlo. Nel frattempo la compagine bianconera starebbe valutando nuovi profili di assoluto valore da regalare al tecnico bresciano che ha già svelato in conferenza stampa i suoi punti di vista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sgambetto Ancelotti | Sfuma il ritorno!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, terminato l’incontro Zhang-Conte | C’è la decisione!

Calciomercato, Bellerin verso il PSG: nuova idea per la Juventus

Il club bianconero dovrà rinunciare, quasi sicuramente, al colpo sulla fascia destra, Hector Bellerin, che sembra essere ad un passo proprio dal Paris Saint-Germain come svelato dalla stampa spagnola. In questo modo lo stesso club francese potrebbe bruciare la concorrenza della Juventus per il terzino spagnolo, pronto ad una nuova avventura.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con il possibile arrivo di Bellerin la stessa dirigenza torinese potrebbe pensare al 23enne terzino destro del PSG, Thilo Kehrer, protagonista di una buona stagione sotto la gestione Tuchel. L’idea della Juve sarebbe quella di mettere in piede uno scambio offrendo così il partente Mattia De Sciglio, che non rientra nei piani di Pirlo.

Tutto potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore con la possibilità della Juventus di mettere a segno un nuovo colpo davvero interessante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juve, rivoluzione Barcellona | Dybala con Lautaro!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Messi | Si tratta: cifra shock!