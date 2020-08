Calciomercato Inter, sgambetto Ancelotti | Sfuma il ritorno!

L’Inter di Conte sta vedendo sfumare un obiettivo accostato nelle scorse settimane: l’Everton di Ancelotti anticipa i nerazzurri

Non è un momento semplice quello che sta vivendo l’Inter di Conte. Dall’amara sconfitta in finale di Europa League per mano del Siviglia fino agli scossoni di mercato, con il tecnico pugliese sempre più in bilico. In tal senso, proprio in ottica calciomercato, la società di Steven Zhang si prepara ad incassare la prima ‘beffa’ estiva. Ancelotti mette la freccia e supera la concorrenza interista per il colpo dalla Spagna: la firma con l’Everton è vicinissima.

Calciomercato Inter, Ancelotti beffa i nerazzurri: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, uno dei nomi maggiormente circolati per l’Inter di Conte starebbe per finire in Premier League, all’Everton. Si tratta del brasiliano Rafinha, in scadenza nel 2021 con il Barcellona e fuori dai piani del nuovo tecnico blaugrana Koeman.

Il giocatore, protagonista nell’ultima annata con la maglia del Celta Vigo, è stato convinto personalmente da Ancelotti a trasferirsi in Inghilterra. Il tecnico romagnolo ha espresso la sua stima al 27enne verdeoro che sarebbe vicinissimo a firmare con l’Everton.

