Calciomercato Inter, addio Conte | Allegri in pole ma doppia sorpresa

Con l’addio di Conte sempre più probabile, impazza il toto-allenatore per la panchina dell’Inter. I bookmakers lanciano una clamorosa ‘bomba’.

Impazza il toto-allenatore per l’Inter. Con l’addio di Antonio Conte a un passo, il club nerazzurro deve pianificare in tempi brevi il futuro prossimo per la panchina.

In pole per sostituire il tecnico leccese, c’è sempre Massimiliano Allegri. L’ex allenatore di Juventus e Milan è il profilo ideale scelto dalla dirigenza dell’Inter per proseguire il lavoro iniziato da Conte, nella speranza di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, per i bookmakers oltre ad Allegri spuntano due “sorprese” clamorose

Il nuovo tecnico dell’Inter pone in agitazione non solo l’ambiente nerazzurro, con tutti i tifosi interisti impazienti di conoscere la nuova guida della squadra, ma anche tutto il mondo degli scommettitori e delle case di betting.

Per i bookmakers il favorito numero 1 per la panchina dell’Inter resta Max Allegri. Ma a suscitare grande sorpresa tra gli amanti delle scommesse, i nomi di altri allenatori accostati alla squadra milanese. Oltre a Pochettino, due sono i tecnici quotati a sorpresa per la guida dell’Inter: l’ex ‘Cholo’ Simeone e Maurizio Sarri.

Appena esonerato dalla Juventus, secondo i bookmakers Sarri potrebbe cercare subito una nuova sfida in panchina. L’Inter rappresenterebbe di certo una scelta clamorosa quanto inaspettata, ma nel calcio si sà, mai dire mai…

