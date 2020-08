Calciomercato Milan, il grande ex è più lontano | Accordo in Premier League

La grande suggestione di mercato per il Milan, potrebbe svanire definitivamente. Il giocatore, è sempre più vicino alla Premier League.

La grande suggestione per il mercato del Milan rischia di rimanere tale. Indiscrezioni dall’Inghilterra, parlano di un imminente accordo del capitano del Paris Saint German, Thiago Silva con il Chelsea. Accostato anche alla Fiorentina, il giocatore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Lisbona, dopo la finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il brasiliano ha prontamente smentito le voci che lo vedrebbero vicino alla firma con i viola, assicurando che il suo entourage è ancora al lavoro per trovare una sistemazione ideale. Dall’Inghilterra, i media sono certi di un accordo segreto tra Silva e Lampard, allenatore del Chelsea. I blues, dopo un profondo rinnovamento dell’organico, sono alla ricerca di un difensore di esperienza in grado di supportare la crescita dei giovani talenti della squadra londinese.

Sondato a più riprese dalla dirigenza del Milan, i rossoneri puntavano al grande ritorno di Thiago Silva in difesa. A Milano dal 2009 al 2012, il brasiliano si è affermato come uno dei migliori difensori al mondo. Un ritorno in tinte rossoneri, appare però sempre più difficile.

