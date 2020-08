Calciomercato Inter, ipotesi scambio col Siviglia | Tutti i dettagli

Calciomercato Inter, il Siviglia pronto a provarci per Marcelo Brozovic: il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, potrebbe lasciarlo partire

Che il rapporto tra Brozovic e Antonio Conte non sia mai decollato, ormai non sembra essere più un mistero. Il centrocampista croato potrebbe finire nella lista dei partenti, soprattutto dinanzi alla giusta offerta. D’altronde, la scadenza del suo contratto con l’Inter non è lontanissima e la mancata volontà da parte del giocatore di un eventuale rinnovo impone al club nerazzurro delle riflessioni forzate. La cessione in un futuro prossimo, dunque, potrebbe essere la soluzione migliore ed il Siviglia sarebbe pronto a fare sul serio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si sblocca l’attaccante | Assist dell’ex

Inter, il Siviglia a caccia di Brozovic: sarebbe l’erede di Banega

Occhio, allora, ai possibili colpi di scena: come rivelato dal media iberico ‘Fichajes.net’, il Siviglia avrebbe individuato in Marcelo Brozovic il perfetto erede per Ever Banega. Il tecnico degli spagnoli, Julen Lopetegui, lo avrebbe inserito in cima alle richieste per la prossima stagione. Ed il direttore sportivo Monchi sarebbe pronto ad avviare i contatti con l’Inter ed il suo entourage. Il prezzo, però, potrebbe essere un piccolo ostacolo per gli andalusi, che potrebbero così inserire nella trattativa de Jong, giustiziere della squadra di Conte in finale di Europa League. L’attaccante rappresenterebbe infatti il profilo ideale in casa nerazzurra per il ruolo di vice Lukaku.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Va in Francia

Attenzione, insomma, al futuro di Marcelo Brozovic: il croato potrebbe presto salutare l’Inter, direzione Andalusia. Lopetegui incrocia le dita.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Milan, altro ritorno | Contatti in Premier League!