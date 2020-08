Calciomercato Juventus, che beffa | Il City lo dà via per Messi

Calciomercato Juventus, che beffa! Dalla Spagna assicurano: ‘Il Manchester City è pronto a dar via Gabriel Jesus nell’operazione Messi”, i dettagli

Continua il casting per il centravanti in casa Juventus. Dopo che Pirlo ha definitivamente liquidato Gonzalo Higuain, i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo attaccante, che non faccia rimpiangere il già magro bottino del Pipita, raccolto negli ultimi anni. Tra i nomi, anche quello di Gabriel Jesus, in potenziale uscita dal Manchester City, ma che potrebbe finire al centro di una clamorosa operazione di mercato con il Barcellona. Guardiola è pronto ad andare all-in per portare ai Citizens Leo Messi e per ingraziare i catalani a lasciar partire l’argentino, sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino del numero nove brasiliano. A rivelarlo, è il portale iberico ‘Don Balon’, che spiega come le due operazione in realtà siano disgiunte e di come il City sia pronto ad un prezzo di favore per oleare l’asse tra Manchester e Barcellona.

