Calciomercato Inter, assalto PSG | Nerazzurro priorità di mercato

L’Inter costruisce la rosa della nuova stagione, ma deve prestare attenzione agli assalti dei top club: il PSG inserisce un nerazzurro tra le priorità

Antonio Conte e l’Inter hanno deciso di ricucire lo strappo creatosi durante la stagione e di procedere insieme anche nella prossima stagione. Dalla Francia però arriva il pressing del PSG su un giocatore nerazzurro, inserito nelle priorità di mercato dei parigini.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, rilancio per Acerbi | Scambio con la Lazio!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, big in uscita | Doppio regalo dal Barcellona per Conte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, occasione Juventus e Inter | Top player dalla Liga!

Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino del PSG: Leonardo lo inserisce tra le priorità

Il calciomercato prevede entrate ed uscite all’interno dei club ed in casa Inter un possibile partente potrebbe essere Marcelo Brozovic. Il calciatore croato è un punto fermo del centrocampo interista ormai da anni, ma dalla Francia spunta l’assalto del PSG. Infatti, come riportato da ‘Le 10 Sport’, il club parigino avrebbe deciso di inserire il centrocampista nerazzurro tra le priorità di mercato per la prossima stagione.

L’ex dirigente nerazzurro ora a Parigi, Leonardo, vorrebbe a tutti i costi Brozovic per rinforzare e dare esperienza al centrocampo di Tuchel. A favorire la trattativa inoltre, potrebbero essere i possibili colpi in entrata dell’Inter, che ha nel mirino Tonali e Vidal, dunque due calciatori che aumenterebbero la concorrenza a centrocampo per il croato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo in difesa | Torna da Conte