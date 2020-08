Calciomercato Inter, rilancio per Acerbi | Scambio con la Lazio!

L’Inter continua ad essere una delle protagoniste anche sul fronte mercato: nel mirino anche Acerbi, possibile scambio con il club biancoceleste!

Saranno settimane davvero entusiasmante in vista della prossima stagione. L’Inter non vede l’ora di scendere in campo dopo la finale persa di Europa League contro il Siviglia. Il club nerazzurro starebbe vagliando numerose proposte per rinforzare il pacchetto difensivo di Antonio Conte. Nel mirino ci sarebbe anche Francesco Acerbi, che non riesce a trovare con il club biancoceleste un adeguamento economico. Il suo agente, Federico Pastorello, ha concluso tante operazioni con l’Inter (come quella di Lukaku) nelle ultime sessioni e potrebbe così agevolare la trattativa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Affare fatto! I dettagli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Adidas vuole Messi | Furia Ronaldo

Calciomercato Inter, scambio in vista Acerbi-Dalbert!

La Lazio potrebbe chiedere così ai nerazzurri il terzino Dalbert, che non è stato riscattato dalla Fiorentina nello scambio con Biraghi e così l’ex Nizza è tornato a Milano. Se i biancocelesti non dovessero chiudere per l’esterno della SPAL Fares, ecco l’ipotesi di scambio tra i due club italiani potrebbe concretizzarsi in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Adidas vuole Messi | Furia Ronaldo

Conte si sta ricaricando in vacanza dopo la finale persa contro il Siviglia prima di mettersi all’opera alla guida dei nerazzurri per la seconda stagione consecutiva. I malumori sono stati chiariti, ora il tecnico leccese vuole colmare ancor di più il gap con la Juventus.

Al momento si tratta di un’ipotesi di scambio davvero entusiasmante con Inter e Lazio protagoniste assolute.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Messi all’Inter | L’ex agente conferma!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sgambetto Ancelotti | Sfuma il ritorno!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in difesa | Torna da Conte