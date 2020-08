Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Affare fatto! I dettagli

Paulo Dybala e la Juventus: dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione clamorosa sul futuro della ‘Joya’: c’è l’accordo

La nuova Juventus di Pirlo prende forma giorno dopo giorno. Con il calciomercato estivo che rischia di portare diversi cambiamenti nella rosa allenata dall’ex centrocampista, sembrerebbe arrivare un’importante schiarita per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. La ‘Joya’, accostato a più riprese alle possibili uscite del club torinese, avrebbe ormai preso una decisione. C’è già l’accordo: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Higuain | Chiesto risarcimento

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatti in corso | Colpaccio in attacco!

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: si chiude!

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il destino di Paulo Dybala sarebbe stato scritto nelle scorse ore. L’argentino ha un accordo di massima con la Juventus per il rinnovo fino al 30 giugno 2026. Si tratta di un mega contratto da ben 12 milioni di euro netti a stagione, il secondo più ricco in quel di Torino dopo quello di Cristiano Ronaldo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attuale accordo, in scadenza nel 2023, verrà esteso per ulteriori tre anni con il numero 10 bianconero che diventerà il calciatore della Juventus con il contratto più lungo in rosa. Il fantasista ex Palermo si allontana dalle numerose pretendenti che nelle scorse settimane avevano sondato il terreno per strapparlo alla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio e cash | Occhi in Premier League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si sblocca l’attaccante | Assist dell’ex

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Va in Francia