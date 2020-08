Calciomercato Juventus, assalto a Dybala | Cash e scambio

Paulo Dybala sempre al centro del mercato della Juventus. Un ‘top club’ europeo punta ad imbastire un clamoroso scambio con i bianconeri.

Non si placano i rumours attorno a Paulo Dybala. Dopo una grande stagione, culminata con la nomina a miglior giocatore della Serie A, la ‘joya’ ha attirato gli interessi di molti top club europei, pronti a strappare il mancino argentino alla ‘Vecchia Signora’.

Infastidito per le continue voci sul suo futuro, Dybala, tramite il suo agente, ha espresso tutta la sua ‘stizza’ per l’attuale situazione. A complicare ulteriormente i rapporti tra il calciatore bianconero e la società, la questione del rinnovo contrattuale, con le due parti attualmente ancora lontane. La Juventus è ferma ad un’offerta di rinnovo da 10 milioni di euro più eventuali bonus, mentre il nazionale argentino chiede non meno di 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il PSG non molla Dybala e prepara l’offerta ai bianconeri

Nelle ultime ore, uno dei club maggiormente interessati a Dybala è tornato prepotentemente sull’argentino. Si tratta del Paris Saint Germain, Campione di Francia e finalista di Champions League.

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, starebbe preparando una nuova offerta clamorosa per convincere i bianconeri a cedere il suo gioiello offensivo. Per la ‘joya’, l’ex allenatore di Inter e Milan è pronto ad offrire ai bianconeri come pedina di scambio un altro argentino, Leandro Paredes, più un conguaglio a favore della Juve di circa 58 milioni di euro.

Il centrocampista classe ’94 viene valutato dai parigini 37 milioni di euro, per un’operazione totale che andrebbe a sfiorare i 95 milioni di euro. La Juventus ha fatto sapere di non essere interessata a contropartite tecniche, valutando Dybala non meno di 100 milioni cash. Gli unici giocatori che potrebbero far vacillare le richieste dei bianconeri sono le stelle del PSG, Neymar e Mbappe, giocatori che il club di Al Khelaifi reputa assolutamente incedibili.

