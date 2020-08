Calciomercato, via libera dalla Juventus | Affare con Simeone

La Juventus lavora insistentemente sul calciomercato e pensa anche alle cessioni. Aumentano le possibilità dell’addio dell’esterno: cifre e dettagli

Sono ore delicate per la Juventus, che lavora per rialzarsi dopo un’annata condita da troppi passi falsi. I bianconeri sono caduti più volte in questi mesi e soprattutto hanno deluso in Champions League, la competizione che più interessa alla società. Il solo scudetto infatti non ha salvato Maurizio Sarri che è stato esonerato per fare spazio ad Andrea Pirlo.

Dopo la rivoluzione nello staff tecnico, le attenzioni si sposteranno tutte sul calciomercato visto che a detta dello stesso presidente Agnelli la rosa è una delle più vecchie in circolazione e va ringiovanita. È già arrivato l’addio di Blaise Matuidi e ora si lavora per altre uscite.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in uscita: l’Atletico Madrid prepara l’assalto

Anche Federico Bernardeschi potrebbe presto salutare visto che in questi mesi ha deluso le attese e ha siglato solo due gol in questa stagione. Sull’esterno italiano, secondo quanto riportato da Fichajes.com, ci sarebbe l’Atletico Madrid.

Secondo il portale spagnolo i Colchoneros avrebbero chiesto informazioni sul calciatore e i bianconeri avrebbero dato il via libera alle trattative. L’addio dalla Serie A potrebbe avvenire per circa 30 milioni di euro più 8 di bonus, grazie anche al lavoro di Mino Raiola che è diventato da poco il suo procuratore.

Bernardeschi non sembra rientrare nei piani di Andrea Pirlo e un’esperienza in Liga potrebbe permettergli di rilanciarsi.

