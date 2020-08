Calciomercato Inter, Koeman si presenta | Le sue parole su Messi

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato del futuro di Lionel Messi. Sull’asso argentino c’è da tempo l’interesse dell’Inter.

Dopo la stagione disastrosa disputata dal Barcellona, non è escluso che Lionel Messi possa lasciare la Catalogna. In questo senso, è atteso un incontro che probabilmente sarà decisivo tra Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barça, e Messi. I due chiariranno le rispettive intenzioni in merito alla prossima stagione. Al Barcellona dopo il 2-8 contro il Bayern Monaco, è attesa una rivoluzione totale. Koeman, intanto, ha già rilasciato le prime dichiarazioni, soffermandosi anche su Messi, che potrebbe andare all’Inter.

Inter, Koeman incontrerà Messi

Grande attesa per l’incontro tra Koeman e Messi e in merito a ciò l’allenatore olandese ha già parlato del 10 del Barça:”Spero che resti qui per anni. E’ il migliore al mondo e lo vuole qualsiasi squadra. Non so se bisogna discutere sul fatto che voglia restare o meno. Ha un contratto, è un giocatore del Barça e parlerò con lui come con gli altri giocatori“.

Inoltre, l’allenatore olandese è andato più nel dettaglio del futuro incontro con Messi: “Cosa ci diremo? E’ una questione privata. Cosa pensa del club, come vuole continuare… Lui ha un contratto ed è un giocatore del Barcellona. Lo vorrebbe ogni squadra e ogni allenatore del mondo“.

