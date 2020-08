Calciomercato Inter, da Kante a Lautaro | Tutte le ultime

A pochi giorni dalla finale di Europa League contro il Sevilla, entra nel vivo il mercato dell’Inter. I nerazzurri insistono per il centrocampista.

Giorni frenetici in casa Inter. Dopo la roboante vittoria sullo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri sono pronti ad affrontare il Sevilla in finale di Europa League. Allo stesso tempo, in Viale della Liberazione, continua l’incessante lavoro della dirigenza, impegnata ad affrontare questa movimentata sessione di mercato.

In caso di conferma, il tecnico Antonio Conte ha già espresso le sue richieste alla società nerazzurra. L’allenatore leccese, continua a richiedere con insistenza un centrocampista centrale a cui affidare le chiavi della squadra, mentre in avanti punta a trattenere i suoi gioielli, con l’Inter impegnata a resistere alle avances dei top club europei.

Calciomercato Inter, il club non molla Kanté. Lukaku nel mirino del Real Madrid

L’obiettivo numero 1 di Antonio Conte per il centrocampo dell’Inter continua ad essere quello di Ngolo Kanté. Il centrocampista Campione del Mondo con la Francia, è intenzionato ad affrontare una nuova esperienza. La non centralità nel Chelsea di Lampard, potrebbe facilitare l’operazione. L’ostacolo rimane il costo, oltre 50 milioni di euro, ma l’Inter è pronta ad inserire eventuali contropartite per abbassare la richiesta dei blues. Contatti serrati con i londinesi anche per Emerson Palmieri, ideale per il 3-5-2 del tecnico ex Juventus.

Sul fronte cessioni, continua l’Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Indiscrezioni dalla Spagna, affermano l’intenzione dei blaugrana di offrire Luis Suarez come contropartita per l’argentino. Se per il momento l’Inter resiste, nelle ultime ore i nerazzurri hanno registrato un nuovo interesse per l’altro bomber in rosa, Romelu Lukaku. Autore di una stagione stellare, l’attaccante belga è finito nel mirino del Real Madrid, pronto ad offrire una cifra ‘shock’ per strappare il centravanti nerazzurro.

