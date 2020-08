Calciomercato Juventus, scambio col Psg | Tutti i dettagli

Andrea Pirlo punta a rivoluzionare il centrocampo della Juventus alzandone il tasso tecnico. In tal senso occhio al possibile scambio con il Paris Saint-Germain

Non solo un nuovo centravanti e uno se non due difensori adatti per il ritorno alla difesa a tre, Andrea Pirlo vuole anche qualcosa di nuovo e soprattutto di diverso a centrocampo. L’obiettivo del neo tecnico della Juventus è quello di alzare il tasso tecnico del reparto di mezzo, vero e proprio anello debole della squadra che fu di Sarri fino al fischio finale della sfida di Champions col Lione. Dopo Matuidi, può così partire anche Sami Khedira. Occhio poi a tutti gli altri fatta eccezione di Bentancur, quindi a Bernardeschi, Rabiot e in particolare Ramsey, quello con più calciomercato dei tre.

Calciomercato Juventus, Ramsey in Francia: scambio e super plusvalenza col PSG

Il classe ’90 vanta diversi estimatori in Inghilterra, dove ha senz’altro lasciato il segno negli anni otto anni di militanza all’Arsenal. Il suo futuro potrebbe però essere in un altro campionato, vale a dire in Ligue 1. Possibile infatti che la Juve tenti di piazzarlo al Paris Saint-Germain, che può avere bisogno di un elemento duttile ed esperto, potendo permettere tranquillamente il suo stipendio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione. Paratici potrebbe spingere per uno scambio alla pari con Leandro Paredes, parecchio stimato in quel di Torino – così come dalla Fiorentina – ed eventuale prezioso jolly per Pirlo in mediana, dato che sarebbe impiegabile sia da playmaker che da mezz’ala.

Il 26enne ex Roma non è certo un punto fermo della squadra di Tuchel, per cui difficilmente ci sarebbero grosse resistenze da parte dei parigini a un affare su tali basi: la valutazione di entrambi potrebbe raggiungere i 42 milioni di euro, consentendo a entrambi di registrare a bilancio delle plusvalenze. Grandissima quella dei bianconeri, visto che Ramsey è stato preso a parametro zero al netto di 3,7 milioni di commissioni.

