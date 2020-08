Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Super scambio e plusvalenza!

Il destino di Dybala potrebbe essere lontano da Torino, la Juventus potrebbe intavolare una maxi operazione con Guardiola: super scambio e plusvalenza.

Il mercato della Juventus è vincolato da due necessità opposte. Da una parte c’è la richiesta di Andrea Pirlo di trovare una spalla per Cristiano Ronaldo, mentre dall’altra ci sono stringenti esigenze di bilancio. Per questo motivo, i bianconeri sono alla ricerca di plusvalenze nella prossima finestra di mercato e la più importante risponde al nome di Dybala. Il numero ’10’ argentino potrebbe essere inserito in una maxi operazione con il Manchester City. La Juventus potrebbe riuscire a risolvere tutti i propri problemi: ottenere un partner ideale per ‘CR7’ e mettere a bilancio una corposa plusvalenza.

Calciomercato Juventus, Dybala verso Guardiola | Soldi e Gabriel Jesus l’offerta!

La Juventus potrebbe trovare in Guardiola un prezioso alleato sul mercato. Dopo essere stato subissato dalle critiche, a causa dell’eliminazione dalla Champions League, il tecnico catalano vuole imbastire una rosa per andare a vincere il trofeo. Fra i primi nomi in orbita Manchester City circola anche quello di Paulo Dybal. L’argentino piace molto a Guardiola e per riuscire a convincere i bianconeri a lasciarlo partire sarebbe disposto ad avanzare un’offerta clamorosa. Il City potrebbe offrire alla Juventus il cartellino di Gabriel Jesus più un conguaglio di 30 milioni di euro.

Con l’attaccante brasiliano valutato 60 milioni di euro ed il conguaglio economico a favore dei bianconeri, la cessione di Dybala sarebbe messa a bilancio per circa 90 milioni di euro. Questo significherebbe una plusvalenza gigantesca per il club piemontese che, oltre che trovare un attaccante, risolverebbe molti problemi finanziari. Gabriel Jesus, poi, potrebbe essere un partner ideale per Cristiano Ronaldo: favorendo gli inserimenti del portoghese con i propri movimenti. Il brasiliano, inoltre, prende 5 milioni all’anno a Manchester e per la Juventus non sarebbe un problema aumentare il suo ingaggio.

