Calciomercato Juventus, Friedkin si prende la Roma | Indizio su Zaniolo

La Juventus continua a monitorare la situazione di Zaniolo all’interno della Roma: nel frattempo, arriva un indizio da parte di Friedkin.

Nonostante il modus operandi di Andrea Pirlo come allenatore sia ancora sconosciuto, le sue richieste alla dirigenza bianconera appaiono ormai chiare. A centrocampo serve un colpo di qualità, un giocatore in grado di completare la linea mediana insieme ad Arthur e Bentancur. Uno come Zaniolo, per intenderci. E, infatti, il classe ’99 giallorosso è uno degli obiettivi della Juventus. Il recente cambio di proprietà della Roma, però, potrebbe ostacolare i piani del club piemontese. Nell’annuncio per l’acquisto della società capitolina, Friedkin potrebbe aver inserito un indizio sul futuro di Zaniolo.

Calciomercato Juventus, si complica Zaniolo | Friedkin ‘svela’ il suo futuro!

Le mire di mercato della Juventus su Nicolò Zaniolo potrebbero scontrarsi contro la nuova proprietà giallorossa. Dopo l’annuncio del club, anche il ‘Friedkin Group’ ha comunicato ufficialmente di aver acquistato la proprietà della Roma. Nella nota del colosso americano, però, potrebbe essere stato inserito un importante indizio di mercato. La foto scelta da Friedkin per annunciare l’acquisto della Roma, infatti, non è sembrata casuale. Come immagine principale non c’era una foto di gruppo dei giallorossi, ma uno scatto su un singolo giocatore: Zaniolo.

Dietro ad un semplice annuncio, quindi, potrebbe celarsi una vera e propria dichiarazione d’intenti. Il nuovo corso della Roma potrebbe incentrarsi su Nicolò Zaniolo. Sembra essere lui il giocatore di maggior talento in rosa e, sicuramente, quello dalle prospettive più rosee. Una pessima notizia per la Juventus, che pensava al centrocampista giallorosso per rinforzare la propria mediana.

Il futuro della Roma è Zaniolo ed il futuro di Zaniolo è sempre più giallorosso: la suggestione della Juventus potrebbe essere stata infranta dall’arrivo di Friedkin.

