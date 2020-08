Calciomercato Milan, ecco il primo colpo | Accordo raggiunto!

Il Milan è pronto a chiudere per il primo colpo di esperienza. Dalla Spagna sono sicuro: accordo vicino e firma a un passo

È stata una stagione di alti e bassi per il Milan, che si è conclusa con un grande soprattutto nella fase post-lockdown nella quale i rossoneri hanno collezionato più punti di tutti. Questo può essere un grande slancio per la prossima annata, ma bisognerà continuare a crescere anche grazie a un calciomercato ben studiato.

Calciomercato Milan, stretta finale per Aurier: accordo sempre più vicino

Per rinforzare la rosa con acquisti mirati, il Milan vorrebbe effettuare dei cambiamenti a destra dove attualmente giocano Conti e Calabria. I due non hanno mai impressionato in rossonero e per questo si starebbe pensando di acquistare Serge Aurier.

Il Tottenham avrebbe chiesto 20 milioni di euro ma l’affare potrebbe concludersi intorno ai 15 milioni. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, le parti sarebbero ormai a un passo dalla conclusione della trattativa e Aurier potrebbe essere ufficializzato a breve.

In questa annata l’ivoriano ha disputato 44 presenze tra Premier League e le varie coppe e ha anche realizzato due reti.

