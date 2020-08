Calciomercato Juventus, Ronaldo saluta | C’è l’accordo

C’è aria di cambiamento per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese sarebbe disposta ad accettare un nuovo trasferimento in una big europea

Il capitolo bianconero di Cristiano Ronaldo potrebbe essere giunto alla sua conclusione. Secondo diverse voci il calciatore avrebbe mal digerito l’eliminazione dalla Champions League contro il Lione, avversario più che abbordabile per una Juventus molto meglio attrezzata. L’esonero di Sarri e l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, alla sua primissima esperienza da allenatore, non avrebbero fatto altre che accumulare i dubbi su un futuro ancora in bianconero per il campione portoghese, che alla soglia dei 35 anni vorrebbe forse trovare un’ultima vincente esperienza di grande livello europeo.

Ronaldo-PSG: alla Juve 60 milioni

Ecco allora che, con le porte per un ritorno al Real Madrid chiuse, secondo fichajes.net per l’attaccante numero 7 della Juventus sarebbe ora viva più che mai l’ipotesi Paris Saint Germain. Anzi, quella che porta ai francesi sarebbe molto più che un’ipotesi, ma una pista concreta per Ronaldo. Il calciatore si sarebbe infatti convinto ad accettare la corte dei campioni di Francia. Per lasciarlo partire, il club di Agnelli potrebbe accettare un’offerta di circa 60 milioni di euro.

Con Ronaldo al PSG, lo sceicco Al-Khelaifi formerebbe così un’invidiabile trio d’attacco con Neymar e Mbappè, forse il più forte in circolazione e sicuramente tra i più forti in assoluto nella storia del calcio. Per Ronaldo potrebbe dunque essere giunto il momento dei saluti.

