Calciomercato Inter, Pochettino al Barcellona sblocca l’affare | Le ultime

La rivoluzione a Barcellona potrebbe portare Pochettino sulla panchina blaugrana: il tecnico argentino potrebbe sbloccare l’affare con l’Inter.

Il mercato dell’Inter potrebbe beneficiare della rivoluzione in atto a Barcellona. Il club catalano, dopo la sconfitta epocale contro il Bayern Monaco, sta cambiando tutti i quadri dirigenziali e anche l’allenatore. Uno dei maggiori indiziati ad assumere la panchina blaugrana sembra essere Mauricio Pochettino ed il suo arrivo a Barcellona potrebbe influire direttamente sulle strategie di mercato dei nerazzurri. Il tecnico argentino, infatti, è molto legato a Christian Eriksen e potrebbe tentare di portarlo in blaugrana offrendo all’Inter uno scambio.

Calciomercato Inter, Pochettino a Barcellona insieme ad Eriksen | Scambio con Vidal!

Se Mauricio Pochettino dovesse vincere la corsa alla panchina del Barcellona, potrebbe chiamare in Spagna il suo pupillo: Christian Eriksen. Il trequartista danese non è mai riuscito ad entrare in pianta stabile nelle rotazioni di Antonio Conte, pur essendo uno dei migliori interpreti del ruolo sul panorama europeo. L’idea di passare un’altra stagione in panchina non esalta l’ex Tottenham che potrebbe, invece, essere intrigato dall’ipotesi di raggiungere Pochettino a Barcellona. Il tecnico argentino potrebbe offrire all’Inter uno scambio.

I catalani potrebbero offrire ai nerazzurri il cartellino di Arturo Vidal (valutato sui 12 milioni), da tempo un obiettivo di Marotta, più un conguaglio economico di circa 38 milioni. In questo modo Conte potrebbe avere il tanto agognato centrocampista di intensità, liberandosi di Eriksen ed ottenendo anche un entrata che a bilancio non fa male. Questo scenario, però, dipende in maniera totale dalla scelta di Bartomeu riguardo al prossimo allenatore del Barcellona. Se dovesse arrivare Pochettino, l’Inter potrebbe trovare un alleato in terra catalana.

