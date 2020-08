Calciomercato Inter, Messi convinto dell’addio | Tre ipotesi

Le mancate dimissioni di Bartomeu e Abidal sembrano aver convinto ancora di più Messi dell’addio: tre ipotesi per il futuro e l’Inter c’è.

Il mondo del calcio rimane col fiato sospeso in attesa di conoscere il futuro di Lionel Messi, mentre l’Inter è convinta di potersi giocare le sue carte. Il fuoriclasse argentino è stanco della gestione Bartomeu e, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, si sarebbe risentito per le mancate dimissioni di Abidal. Il rapporto fra il numero ’10’ ed il direttore sportivo blaugrana è ai minimi storici, tanto da non rivolgersi la parola, e l’ipotesi di addio prende sempre più forza. Tre ipotesi per il futuro di Messi.

Lionel Messi non è mai stato così lontano da Barcellona come in questo momento e già questa è notizia clamorosa. Dopo essere cresciuto -calcisticamente e umanamente- nel club catalano, il fantasista di Rosario sembra essersi convinto a lasciare i blaugrana. Una decisione importante, che potrebbe avere effetti deflagranti sul futuro del calcio europeo. Nel futuro di Messi ci sarebbero tre ipotesi principali: al primo posto, ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri, che hanno appena conquistato la finale di Europa League, possono sognare con la proprietà cinese.

Zhang potrebbe mettere a disposizione le proprie risorse economiche per tentare un’operazione in stile Cristiano Ronaldo. La sensazione è che, se dovesse essere confermato Conte, quello dei nerazzurri sia un ciclo appena iniziato e che potrebbe raggiungere vette altissime nei prossimi anni. Anche per Messi, quella milanese, è un’opzione valida. Le altre due alternative sono rappresentate dal PSG, in cui ritroverebbe l’amico Neymar, ed il Manchester City, in cui ritroverebbe il mentore Guardiola. Insomma, Messi ragiona sul proprio futuro e l’Inter ci spera.

