Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Il big rompe gli indugi!

L’Inter è impegnata nel preparare la finale di Europa League, ma dal mercato inizia a muoversi qualcosa: il giocatore ha rotto con il club.

I nerazzurri sono l’unico club italiano ad essere ancora impegnato in questa stagione. La cavalcata trionfale dell’Inter in Europa League è sfociata nella conquista della finale: venerdì sera a Colonia la sfida con il Siviglia. Proprio il cammino europeo sembra aver fornito maggiori certezze ad una società che sembrava scricchiolare a fine campionato. Dopo la finale Conte incontrerà la dirigenza nerazzurra e, poi, lavorerà sulla prossima stagione. Intanto dalla Spagna potrebbe essere arrivata una buona notizia per il mercato dell’Inter: il giocatore ha rotto con il club.

Calciomercato Inter, Vidal rompe col Barcellona | Vuole il nerazzurro!

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, Arturo Vidal avrebbe comunicato definitivamente al Barcellona la propria volontà di lasciare il club in estate. Il cileno avrebbe due grandi offerte sul tavolo: quella dell’Inter e quella del PSG. Riguardo a queste due possibili destinazioni, l’ex Juventus non avrebbe dubbi: la sua preferenza ricade sui nerazzurri. Vidal, infatti, vorrebbe ritrovare Antonio Conte, con il quale ha condiviso delle grandi annate in bianconero. Anche il tecnico salentino sembra essere entusiasta all’idea di ritrovare il cileno.

La situazione in casa Barcellona si fa sempre più travagliata e anche Vidal si sarebbe convinto dell’addio. Il capitano della Nazionale cilena potrebbe essere l’ideale per la visione di gioco aggressiva di Antonio Conte. Per questo motivo, la società nerazzurra vorrebbe riuscire ad accontentare le richieste del tecnico, qualora venisse confermato dopo il meeting della prossima settimana. Il pressing del PSG mette un po’ di ‘pepe’ all’interno del club meneghino, che dovrebbe muoversi in maniera celere per arrivare ad Arturo Vidal.

