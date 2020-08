Alex Zanardi, situazione in miglioramento | La nota del San Raffaele

Arrivano notizie incoraggianti dal San Raffaele riguardo alle condizioni di Alex Zanardi, a due mesi dall’incidente si intravedono dei miglioramenti.

A due mesi dal terribile incidente in cui è incappato Alex Zanardi, nel corso di una gara di hand-bike, arrivano notizie incoraggianti dal ‘San Raffaele’. L’istituto ospedaliero in cui è ricoverato l’atleta olimpico italiano ha diramato una nota ufficiale riguardo alla sua situazione. “Dopo un periodo nel quale Zanardi è stato sottoposto a delle cure intensive, al seguito del ricovero del 24 luglio scorso, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi”. La notizia che tutti stavano aspettando, quindi, è arrivata: le condizioni di Alex Zanardi sarebbero in miglioramento.

