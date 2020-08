Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier per Rabiot | Scambio possibile

La Juventus lavora sul calciomercato e pensa anche alle possibili cessioni. Interesse dalla Premier League per Rabiot: si pensa allo scambio

Non è stata una stagione semplice per la Juventus, che ora vive delle settimane importanti per programmare il suo futuro. I bianconeri hanno necessariamente bisogno di mosse sul calciomercato per provare a dare una svolta sia attraverso il ringiovanimento della rosa che escludendo quei calciatori che guadagnano tanto e rendono meno di quanto dovrebbero.

Il primo cambio è avvenuto in panchina con l’esonero di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo, ma ovviamente ciò non basterà per rialzarsi. Ora bisogna adattare il più possibile l’organico a ciò che il nuovo tecnico richiede per supportarlo all’esordio su una panchina.

Calciomercato Juventus, il Chelsea su Rabiot: possibile scambio con Christensen

Un nome che potrebbe essere in uscita è quello di Adrien Rabiot, acquistato a parametro zero un anno fa ma con un ingaggio di circa 7 milioni di euro più bonus. Il francese ha fatto bene negli ultimi mesi di stagione ma ha deluso abbondantemente nella prima parte del campionato.

Su di lui si sarebbe fiondato il Chelsea, che potrebbe pensare a uno scambio alla pari con il difensore Christensen, in quanto sarebbe congeniale nell’eventuale difesa a tre della Juventus. Potrebbe esserci uno scambio alla pari visto che entrambi i calciatori sarebbero valutati circa 28 milioni di euro.

Il difensore danese potrebbe essere utile soprattutto i primi mesi in quanto mancherà Matthijs De Ligt dopo l’operazione alla spalla.

Manuel Panza

