Calciomercato Juventus, contatti in corso | Colpaccio in attacco!

Valutazioni in corso in casa Juventus per quanto riguarda gli obiettivi di calciomercato: contatti in corso per l’attaccante

La Juventus di Andrea Pirlo si è riunita nelle scorse ore per il consueto raduno estivo, in vista della stagione 2020/21. I bianconeri, però, non perdono d’occhio quelli che sono gli obiettivi di calciomercato da consegnare all’ex centrocampista. In tal senso, arrivano novità importanti per l’attaccante già ‘avvicinato’ dalla dirigenza juventina nei mesi scorsi. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, sprint Barcellona: beffa vicina

Uno dei nomi ventilati con forza negli ultimi mesi per l’attacco della Juventus è finito, adesso, nel mirino del Barcellona. A riportato è ‘Sky Sport’ che sottolinea come Moussa Dembele possa effettivamente rappresentare l’erede ideale del partente Luis Suarez.

La punta del Lione, 24 anni, è stata seguita per lungo tempo da Paratici che non ha mai affondato il colpo. Adesso il vice di Koeman, Henrik Larsson, avrebbe allacciato i contatti con il talentuoso bomber che in stagione ha messo a segno 24 reti e 7 assist in 46 presenze complessive con i transalpini.

Situazione dunque in divenire: rischio beffa per Paratici, Dembele si avvicina al Barcellona.

