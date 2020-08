Calciomercato Juventus, Koeman lo ha avvisato | Suarez lascia Barcellona

Ronal Koeman ha annunciato ufficialmente a Suarez che non rientra più nei piani del Barcellona: la Juventus inizia a pensare all’uruguaiano.

Torna caldissimo il nome di Luis Suarez per l’attacco della Juventus. Il 33enne uruguaiano verrà tagliato dal Barcellona nel prossimo mercato e può partire a prezzo di saldo. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, Ronald Koeman avrebbe già ufficialmente informato Suarez che non rientra più nel progetto tecnico. Una decisione definitiva che potrebbe portare, come si era già ipotizzato nei giorni scorsi, ad una rescissione consensuale con il club blaugrana. Suarez potrebbe diventare un nome importante in chiave mercato sia per la Juventus che per l’Inter, entrambe alla ricerca di un centravanti.

Oggi è stato il primo giorno di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il tecnico bresciano, insieme al suo staff, è stato impegnato in una serie di test atletici sui giocatori bianconeri in vista della prossima stagione. Per l’anno prossimo, Pirlo ha già dato delle indicazioni per il mercato: vuole una prima punta capace di valorizzare la mole di lavoro offensivo svolto da Cristiano Ronaldo. L’idea Suarez, dopo che è stato informato da Koeman di essere ufficialmente fuori dal progetto, prende maggiore forza.

Il ‘Pistolero’ potrebbe arrivare a Torino low cost o, addirittura, a parametro zero. Il nodo principale rimane legato all’ingaggio, visto che Suarez a Barcellona ha un contratto da 15 milioni netti a stagione. La Juventus non potrà offrirgli quelle cifre, essendo già impegnata in una trattativa al ribasso per il rinnovo di Dybala, ma a cifre più ragionevoli sarebbe convinta dell’operazione. Suarez, infatti, è anche uno dei profili preferiti da Andrea Pirlo e, per questo, i bianconeri potrebbero fare uno sforzo in più per l’attaccante del Barcellona.

