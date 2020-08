Calciomercato Milan, summit con l’agente | Accordo ad un passo!

Il Milan non smette di lavorare per la prossima stagione e, in ottica calciomercato, è vicinissimo all’accordo per l’attaccante: tutti i dettagli

E’ iniziato senza Zlatan Ibrahimovic il raduno estivo in quel di Milanello per la squadra di Stefano Pioli. Il Milan, domani al ritorno ufficiale in campo per il primo allenamento, si dedica anche al calciomercato con Maldini e Massara protagonisti nelle ultime ore. Il dt ed il direttore sportivo hanno infatti fatto importanti passi avanti per uno dei pilastri di mister Pioli: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il grande ex è più lontano | Accordo in Premier League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’ex rossonero chiama Bonaventura | “Qui ritrovi la Nazionale”

Calciomercato Milan, conferma in attacco: ecco cosa manca

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nella giornata odierna Maldini e Massara avrebbero incontrato l’agente di Ante Rebic. La volontà comune, condivisa sia dal club rossonero che dall’esterno croato, è quella di proseguire insieme.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si corre verso il riscatto del giocatore dall’Eintracht Francoforte. C’è già l’accordo tra la dirigenza del ‘Diavolo’ ed il calciatore, nelle prossime ore si potrebbe raggiungere la quadra sulle cifre da versare al club tedesco e le relative modalità di pagamento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, a rischio il colpo a centrocampo | Offerta dalla Premier League

Situazione dunque in divenire, il Milan ha tutta l’intenzione di tenersi stretto Ante Rebic: il riscatto è sempre più vicino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic | C’è la data!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Thiago Silva ha deciso | Annuncio nelle prossime ore!