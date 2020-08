Calciomercato Milan, Thiago Silva ha deciso | Annuncio nelle prossime ore!

La finale contro il Bayern è stata l’ultima gara di Thiago Silva con il PSG: il difensore ex Milan ha già scelto la sua prossima squadra.

L’epilogo, dopo otto anni di unione con il PSG, non è stato come lo sognava Thiago Silva. La società parigina ha scelto di non rinnovare il contratto, da oltre 12 milioni all’anno, al difensore brasiliano che ora potrà scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero. L’ultima partita di Thiago Silva con il PSG rimarrà, quindi, la finale di Champions League persa con il Bayern Monaco. Un’altra occasione in cui l’ex Milan ha dimostrato di essere ancora fra i migliori interpreti del ruolo sul panorama europeo, nonostante i suoi 36 anni. Dalla Spagna, nel frattempo, viene svelato il suo futuro.

Calciomercato Milan, Thiago Silva ha deciso | Firma imminente con il Chelsea

Anche la Serie A è tornata a sognare Thiago Silva: sul brasiliano, infatti, c’è la Fiorentina e la suggestiva ipotesi di un ritorno al Milan. Secondo ‘Todo Fichajes’, però, Thiago Silva avrebbe deciso di sposare il progetto del Chelsea e l’annuncio dell’accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il centrale cresciuto seguendo le indicazioni di difensori del calibro di Alessandro Nesta e Paolo Maldini potrebbe tentare un’esperienza in Premier League.

Il futuro di Thiago Silva sarà lontano da Parigi e, probabilmente, anche dall’Italia. Il centrale carioca avrebbe optato per la soluzione Chelsea. Il club londinese è uno dei progetti più interessanti per la prossima stagione, in cui Lampard abbinerà i tanti giovani talenti che ha a disposizione con giocatori più esperti, come può essere l’ormai ex PSG. Il sogno della Fiorentina, invece, potrebbe infrangersi contro le ambizioni dei ‘Blues’.

Niente ritorno in Serie A per Thiago Silva: il centrale brasiliano sembra aver deciso di accettare l’offerta di Lampard e si appresta ad essere annunciato dal Chelsea.

