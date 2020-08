Calciomercato, da Ibrahimovic a Pogba | Raiola allo scoperto

Saranno settimane intense di calciomercato per le big d’Europa. Il noto procuratore, Mino Raiola, è tornato a parlare di Ibrahimovic e Pogba: ecco le novità su Bernardeschi

Da Ibra a Pogba passando per il neo-entrato della scuderia Bernardeschi: Mino Raiola è tornato a parlare dei suoi assistiti svelando ai microfoni di Sky Sport le novità degli ultimi giorni. Nel giorno della finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, il noto agente italo-olandese ha voluto tracciare un bilancio generale per quanto riguarda il futuro dei suoi calciatori.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, avanza un craque argentino per il dopo Dzeko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola | Scambio due per uno

Calciomercato, il futuro di Ibrahimovic e Pogba

In primis, Raiola ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Non ci sarà lunedì al raduno del Milan, ma c’è la trattativa con la società. Stiamo parlando, non è una questione di soldi per la proprietà. Tutto sarà chiaro nei prossimi giorni”. Inoltre, il noto procuratore ha svelato anche il possibile futuro di Paul Pogba: “Lui si trova in club con un progetto importante, lo United non l’ha voluto cedere in questi anni. E’ un tipo tranquillo, non fa mai polemica. Stiamo trattando il rinnovo senza stress”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Ecco il nuovo mister dell’U23

Infine, lo stesso Raiola ha annunciato l’entrata nella sua scuderia dell’esterno offensivo della Juventus, Federico Bernardeschi: “Ci siamo confrontati, il ragazzo ha voglia di fare e non si vuole sedere. Credo sia da Juve, ma siamo pronti anche a vedere altrove. Per ora non ci sono novità”.

Una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport che ha rivelato alcune indicazioni importanti per il futuro delle stelle europee.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber ad un passo | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerto l’ex | Operazione clamorosa!