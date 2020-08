Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic | C’è la data!

Zlatan Ibrahimovic pensa al suo futuro. Dopo sei mesi in maglia rossonera, arriva la svolta per il campione svedese: c’è la data del possibile annuncio!

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte Zlatan Ibrahimovic. L’arrivo a gennaio del campione svedese ha invertito la rotta della compagine rossonera con numerose vittorie collezionate nei mesi successivi. A breve potrebbe arrivare la decisione definitiva.

Calciomercato Milan, rinnovo in arrivo per Ibrahimovic

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Zlatan Ibrahimovic sarebbe sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Entro domenica potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: ci sarebbe soltanto una distanza minima sull’ingaggio con la richiesta dello svedese sui 7 milioni di euro, mentre quella della società rossonera è ferma a sei. Nelle prossime ore è attesa la soluzione definitiva.

Ora Zlatan si troverebbe proprio a Stoccolma dopo le vacanze trascorse tra Montecarlo e la Sardegna: ora l’accordo va trovato subito per averlo già a disposizione per il primo giorno di ritiro a Milanello, in programma lunedì.

