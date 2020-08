Calciomercato, Messi all’Inter | L’ex agente conferma!

Un sogno che l’Inter sta segretamente coltivando. Leo Messi ha annunciato al Barcellona che lascerà i blaugrana durante questa sessione di calciomercato e, in tal senso, arrivano segnali incoraggianti per l’approdo in nerazzurro. Un messaggio speranzoso è quello di Josep Maria Minguella, ex agente di Messi, che candida con forza la pista interista.

Calciomercato Inter, sogno Messi: arriva l’annuncio

Minguella, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, è intervenuto a ‘Copa’ parlando del futuro della pulce argentina. Messi, arrivato a Barcellona proprio grazie a Minguella, è destinato a lasciare la Catalogna nelle prossime settimane: “Per me Messi ha già una squadra”, ha dichiarato Minguella, “Si tratta dell’Inter”. L’agente ha poi proseguito: “In Italia pagano meno tasse, infatti lì c’è Cristiano“.

Il noto procuratore ha poi allontanato con decisione la pista Manchester City: “Non importa quanto Leo sia amico di Guardiola ed Aguero, è più difficile vederlo in Inghilterra”. Minguella ha poi così concluso: “Messi ha detto a Koeman che non credeva nel progetto sportivo del Barcellona, c’è un disagio generale all’interno della squadra”.

Nonostante il sogno Inter-Messi continui ad essere coltivato, secondo ‘Il Corriere della Sera’ si starebbe lentamente palesando una clamorosa ipotesi Juventus, con l’Adidas che da sponsor della ‘Pulce’ e dei bianconeri vedrebbe di buon grado l’approdo a Torino. Situazione in divenire, dunque: per Messi può scattare una vera e propria asta.

