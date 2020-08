Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | 250 milioni per Messi!

In attesa di capire il futuro di Antonio Conte, l’Inter starebbe preparando una super-offerta per Lionel Messi.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è sempre più in pericolo ma a prescindere dal proprio allenatore, il club nerazzurro punta a rinforzare la squadra in tutti i reparti. Il sogno di mercato è chiaramente Lionel Messi, nome che continua a circolare con insistenza nelle ultime settimane dopo l’incontro con Ronald Koeman, non andato a buon fine per il Barcellona. L’Inter, infatti, avrebbe pronta un’offerta clamorosa per assicurarsi le prestazione della Pulce argentina.

Inter, offerta di 250 milioni per Lionel Messi

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Inter offrirà 250 milioni al Barcellona per Messi. L’offerta sarebbe possibile grazie alla forte liquidità di Suning e soprattutto all’apporto degli sponsor. Anche Paris Saint-Germain e Manchester City sono molto interessati all’argentino, che tuttavia preferirebbe approdare a Milano. Chiaramente i 250 milioni offerti sono ben lontani dai 700 della clausola.

Il Barcellona, però, è un club in seria difficoltà economica e la cifra offerta dall’Inter sarebbe fondamentale per rimettere a posto i conti e rinforzare la squadra.

