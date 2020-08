Calciomercato Juventus, sorpresa Higuain | Spunta l’ipotesi Premier!

Come annunciato da Pirlo, Gonzalo Higuain non rientra più nei piani della Juventus: il futuro dell’argentino potrebbe essere in Premier League.

Quando inizia un nuovo progetto, spesso, si traccia una linea: da una parte chi può ancora essere utile e dall’altra chi non rientra più nei piani per il futuro. In questa seconda categoria ci rientra Gonzalo Higuain, come ha comunicato espressamente Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico bresciano ha voluto incontrare il ‘Pipita’ e lo ha informato che il sodalizio con la società piemontese è giunto al termine. Il futuro dell’attaccante argentino, quindi, è lontano da Torino. Dalla Spagna rivelano come Higuain potrebbe spostarsi nuovamente in Premier League.

Dopo l’esperienza in prestito al Chelsea, nel futuro di Gonzalo Higuain potrebbe esserci ancora la Premier League. Come riportato da ‘Fichajes’, il Newcastle starebbe pensando al numero ’21’ della Juventus per il proprio attacco. L’argentino potrebbe così ritrovare l’entusiasmo fornito da una nuova avventura, continuando in qualche modo a vestire il bianconero: lo vogliono i ‘Magpies’.

Il trasferimento di Higuain dal Napoli alla Juventus è stato uno dei più controversi della storia della Serie A, ma negli anni ha portato ai bianconeri tre scudetti. I primi due, in particolare, sono stati ampiamente nel segno del ‘Pipita’: autore di reti pesanti nei momenti più determinanti della stagione. In queste ultime due stagioni, invece, il suo ruolo si è fatto via via sempre più marginale e, adesso, sembra essere giunto il momento del definitivo addio. L’ipotesi Premier League potrebbe esser congeniale ad Higuain, che potrebbe continuare a guadagnare molto bene e rimanere comunque su palcoscenici importanti.

