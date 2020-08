Calciomercato, colpo in Serie A | Ultimatum di Guardiola

I piani di Guardiola per il mercato si sono spostati verso la Serie A: ultimatum del Manchester City per il colpo in difesa.

Il Manchester City è una delle squadre più attive sul mercato, essendo tra le favorite per arrivare a Lionel Messi. Le strategie di mercato del club mancuniano però non si limitano al sei volte Pallone d’Oro: i ‘Citizens’ avrebbero messo gli occhi per uno dei protagonisti della Serie A. Pep Guardiola vuole Kalidou Koulibaly per la difesa e lancia un ultimatum nei confronti del Napoli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, big in uscita | Contatti con Leonardo

Calciomercato Napoli, addio Koulibaly | Ultimatum del Manchester City

L’obiettivo principale del Manchester City per la difesa sembra essere Kalidou Koulibaly. Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, Guardiola avrebbe dato un ultimatum al Napoli: il tecnico catalano ha dato tempo fino al 15 settembre agli azzurri per dare una risposta definitiva all’offerta dei ‘Citizens’. Il club inglese avrebbe proposto, tramite Fali Ramadani, ad Aurelio De Laurentiis 60 milioni più altri 10 milioni di bonus per arrivare al centrale senegalese. I rapporti fra Napoli e Manchester City non sono dei migliori, ma la trattativa per Koulibaly potrebbe avere comunque un lieto fine. La volontà del giocatore, infatti, sembra essere quella di sposare il progetto di Guardiola ed il patron azzurro potrebbe accontentarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Ronaldo si sbilancia | Messaggio sul futuro

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto del 27 agosto 2020

Calciomercato Inter, ipotesi scambio col Siviglia | Tutti i dettagli