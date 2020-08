Calciomercato Inter, tentativo in extremis per l’attaccante | Le ultime

L’Inter non si ferma e prova il nuovo colpo in attacco. Ritorno di fiamma per la società nerazzurra, pronta a sferrare l’assalto decisivo in vista della prossima stagione

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte mercato per puntellare la rosa di Antonio Conte, confermato alla guida della compagine nerazzurra. Così in caso di addio di Lautaro Martinez, l’ad Marotta sarebbe pronto ad un nuovo colpo interessante per il fronte offensivo.

Calciomercato Inter, Dzeko pallino di Conte

L’Inter avrebbe messo nel mirino nuovamente l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, che ha trovato già un accordo con la Juventus. Il futuro del centravanti bosniaco potrebbe essere lontano dalla Capitale con l’obiettivo di essere pronto per una nuova avventura.

In caso di addio di Lautaro Martinez, la società nerazzurra proverebbe così il colpo in extremis. La Juventus resta in pole per il giallorosso con Pirlo che lo ammira da sempre ed è pronto a schierarlo al centro del proprio attacco. Il club bianconero vorrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore per uno dei primi regali al neo-tecnico bresciano.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato con l’obiettivo di incrementare il tasso tecnico della formazione di Antonio Conte.

