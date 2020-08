Calciomercato Inter, clamoroso a centrocampo | Offerto in Premier League

In casa Inter arriva un possibile addio che sarebbe clamoroso: il centrocampista sarebbe stato offerto ad un club di Premier League

L’Inter inizia a comporre la rosa per la prossima stagione e cerca di capire quali calciatori siano indispensabili ad Antonio Conte e quali invece no. Possibile clamoroso addio a centrocampo, offerto ad una squadra di Premier League.

Calciomercato Inter, Eriksen in bilico: il centrocampista offerto al Chelsea

A gennaio l’Inter ha messo a segno uno dei migliori colpi del mercato europeo, acquistando per 27 milioni di euro Christian Eriksen dal Tottenham, centrocampista desiderato anche dal Real Madrid. Sin dal primo momento in nerazzurro però, il rapporto con Antonio Conte non è mai decollato, portandolo a sedersi numerose volte in panchina in stagione ed a non essere mai considerato un vero titolare. In casa Inter dunque, delusi dal rendimento del danese, avrebbero preso una drastica decisione.

Infatti il centrocampista classe 1992 sarebbe stato offerto al Chelsea, a dimostrazione dell’ormai poca fiducia di conte e del suo staff nel danese. Un possibile addio dunque che avrebbe del clamoroso visto l’entusiasmo con cui il giocatore era stato acquistato a gennaio.

