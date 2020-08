Calciomercato Milan, cessione in Serie A | C’è l’offerta!

Non solo acquisti in casa Milan, Maldini e Massara studiano le prossime cessioni per sfoltire la rosa di Pioli: arriva l’offerta dalla A per un rossonero

Da Tonali fino a Bakayoko e al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Sono diverse le operazioni di calciomercato in entrata che coinvolgono la società rossonera che, tuttavia, dovrà anche cedere diverse pedine. In tal senso, un club di Serie A si sarebbe fatto avanti con un’offerta per l’esubero rossonero. Il Cagliari di Giulini guarda in casa Milan: contatti in corso per la cessione.

Calciomercato Milan, il Cagliari si fa avanti per un rossonero: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Milannews‘, il club sardo si sarebbe fatto avanti nelle scorse ore per uno dei giocatori che in casa Milan si ritiene cedibile. Davide Calabria, prodotto del vivaio rossonero, è destinato a lasciare Milanello in estate.

Il laterale, con l’approdo di Saelemaekers e quello (possibile) di Dumfries, è stato ormai accantonato nel progetto tecnico di Pioli. Il Cagliari avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro più 2 di bonus per il cartellino di Calabria.

