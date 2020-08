Calciomercato Inter, scambio con Eriksen | Nome a sorpresa

Indiscrezioni di mercato rivelano un tentativo a sorpresa dell’Inter per il proprio centrocampo. Nell’operazione, inserito anche Eriksen, non centrale per Antonio Conte.

Dopo la conferma di Antonio Conte in panchina, l’Inter è al lavoro per garantire al tecnico leccese gli innesti giusti per l’imminente avvio di stagione. Con il ‘colpo’ Kolarov ad un passo, la dirigenza nerazzurra spinge per individuare il regista ideale a cui affidare le chiavi della squadra, dopo la probabile partenza di Marcelo Brozovic.

Altro fronte caldo nel mercato dell’Inter dunque, quello che concerne le uscite da effettuare. Tra i giocatori in esubero, spicca a sorpresa quello di Christian Eriksen, centrocampista danese arrivato a Milano nell’ultimo mercato invernale.

Calciomercato Inter, proposto scambio Eriksen-Verratti. Muro del PSG

L’ex centrocampista del Tottenham, Eriksen, non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi di Antonio Conte, finendo rilegato spesso in panchina. L’idea per la dirigenza nerazzurra, è quella di cedere a sorpresa il giocatore danese, per liberarsi inoltre del pesante ingaggio percepito dall’ex Ajax.

Ultime indiscrezioni di mercato, rivelano una clamorosa operazione tentata dall’Inter. Grande ammiratore di Verratti, il tecnico Conte avrebbe chiesto alla dirigenza di sondare la possibilità di un’eventuale acquisto del centrocampista abruzzese.

Marotta, forte degli ottimi rapporti vigenti con il ds dei parigini, Leonardo, avrebbe proposto dunque uno scambio ‘shock’. L’idea dell’Inter era quella di imbastire uno scambio alla pari tra Eriksen e Verratti. La valutazione fatta dai nerazzurri per l’operazione è stata intorno ai 60 milioni di euro.

Il Paris Saint Germain di Al-Khelaifi ha prontamente risposto alla proposta interista, rifiutando categoricamente lo scambio. Per i parigini, la valutazione di Verratti è di oltre 70 milioni di euro, cifra che non faciliterebbe la trattativa tra i due club. Altro punto di scontro, i differenti ingaggi dei due centrocampisti. Verratti percepisce oltre 12 milioni di euro a stagione, cifra molto ardua da raggiungere per le casse dell’Inter.

