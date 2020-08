Calciomercato Milan, affare sfumato | Vola in Premier League

Il Milan aveva nel mirino il centrocampista, ma l’affare sembra sfumato: giocherà in Premier League.

Il calciomercato terminerà il 5 ottobre e le squadre di Serie A sono all’opera per rinforzare la squadra. In particolare, il Milan vuole un centrocampista in grado di giocare davanti alla difesa. Uno dei nomi seguiti dal club rossonero è quello di Florentino Luis, centrocampista del Benfica, che però ha già trovato l’accordo con una squadra di Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso a centrocampo | Offerto in Premier League

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, big ai saluti | Rilancio per Tonali

Milan, Florentino Luis al Fulham

Florentino Luis è un centrocampista classe ’99 di proprietà del Benfica, che secondo il portale ‘TodoFichajes.com‘ giocherà nel Fulham, club neo-promosso in Premier League. Il portoghese è stato seguito anche dal Milan, che verosimilmente da questo momento punterà su Bakayoko per rinforzare la zona mediana del campo.

Il Benfica per Florentino incasserà circa 27 milioni di euro più bonus e verrà presentato a metà della prossima settimana. Il Milan, invece, oltre a Bakayoko potrebbe assicurarsi anche Sandro Tonali: c’è l’accordo con il Brescia e il giocatore e l’affare potrebbe decollare nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, test Barcellona: UFFICIALE | Messi non si presenta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Koeman non ci sta | Riunione con Messi e Bartomeu