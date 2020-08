Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Torna in rossonero

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Tiémoué Bakayoko: il Chelsea apre al prestito, Maldini e Massara al lavoro per chiudere l’affare

Al Milan durante la stagione 2018/2019, Tiémoué Bakayoko potrebbe presto tornare in rossonero. La formazione lombarda, infatti, sarebbe febbrilmente al lavoro con il Chelsea, per trovare la giusta formula con cui riprendere il centrocampista francese classe 1994. Dall’Inghilterra assicurano: i Blues ormai lo considerano fuori dal prossimo progetto tecnico di Lampard e, dopo gli ultimi due anni di prestito, vorrebbero smaltire il pesante ingaggio dell’ex fuoriclasse del Monaco. Allo stesso tempo, Bakayoko sarebbe ben contento di tornare a Milano, al punto da aver già raggiunto l’intesa contrattuale con il club rossonero. Resta da capire però a quali cifre il Chelsea mollerà il cartellino del calciatore: nonostante gli inglesi abbiano aperto nuovamente all’ipotesi prestito, entrambe le dirigenze sarebbe in contatto per l’eventuale cifra del riscatto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si sblocca l’attaccante | Assist dell’ex

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Va in Francia