Calciomercato Milan e Inter, Tonali ha deciso | Cifre e dettagli

Il Milan è sempre più vicino all’acquisto di Sandro Tonali, pronto a salutare il Brescia: spunta la data per la chiusura della trattativa

Milan scatenato. Il calciomercato estivo dei rossoneri avvicina sempre più Sandro Tonali alla squadra guidata da Stefano Pioli. Dopo la conferma del tecnico e di Ibrahimovic, in attesa dell’eventuale rinnovo di Donnarumma, il gioiello del Brescia ha tutte le attenzioni della dirigenza del ‘Diavolo’. Maldini e Massara, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ avrebbero ormai superato l’Inter nella corsa al numero 4 di Cellino. Tonali, quindi, è più vicino che mai a vestirsi di rossonero: le ultime sulla trattativa.

Calciomercato Milan, colpo Tonali: le ultime

Un affare destinato a decollare nelle prossime ore, con Tonali ed il Brescia che hanno ormai detto sì al Milan. Il centrocampista è tifoso rossonero sin da bambino ed ha ormai messo da parte la pista Inter per sposare il progetto di Elliott.

‘La Gazzetta Sportiva’ precisa poi quelle che saranno le cifre dell’affare. 10 milioni subito per il prestito oneroso, 28 (bonus facilmente raggiungibili, compresi) per il diritto di riscatto a fine stagione. La chiusura della trattativa tra Brescia e Milan potrebbe arrivare già a metà della settimana che sta per iniziare, con Tonali ormai deciso a sposare il progetto Milan.

Elliott si è dunque deciso, a costo di alzare un’offerta già importante, a sprintare per il talentuoso centrocampista del Brescia: il sorpasso del Milan all’Inter per il classe 2000 è ormai consolidato.

