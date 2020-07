Calciomercato Milan, non solo Tonali | Tre colpi in mediana per Maldini!

Calciomercato Milan, non solo Tonali: Maldini e Massara continuano a sognare in grande, tenendo in caldo altri tre colpi per la mediana dei rossoneri

Continua a macinare punti il Milan di Stefano Pioli, che sul mercato ha già cominciato a guardarsi intorno, per rinforzare una squadra sempre più convinta del proprio potenziale. E’ a centrocampo che sta lavorando la squadra mercato dei rossoneri, con Maldini e Massara che continuano a sognare una linea mediana giovane, ma di estrema qualità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo numero uno resta Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è marcato a uomo dall’Inter, ma un inserimento di Maldini potrebbe cambiare le carte in tavola. D’altronde, l’offerta da 30 milioni di euro formulata da Marotta è una cifra sostenibile per il budget rossonero e la fede milanista del calciatore, poi, farebbe il resto.

Calciomercato Milan, non solo Tonali: Maldini ha pronte tre alternative

Attenzione, però, a quelle che potrebbero essere le alternative al colpo Tonali. Come riportato dalla rosea, il Milan tiene in caldo tre alternative al gioiellino bresciano. La prima corrisponde al nome di Florentino Luis del Benfica: il centrocampista lusitano classe 1999 è uno dei nomi principali sul taccuino di Maldini e Massara, anche se trattare con il club portoghese potrebbe rivelarsi complicato, viste le richieste (nel suo contratto c’è una clausola da 120 milioni di euro). La seconda alternativa, invece, corrisponde a Marc Roca dell’Espanyol: il 23enne centrocampista iberico è un prospetto che interessa molto i rossoneri, che potrebbero limare (e anche di parecchio) i 40 milioni richiesti dal club catalano per il suo cartellino. Infine, la terza alternativa corrisponde a Dominik Szoboszlai del RB Salzsburg: se il suo arrivo, congiunto a quello di Rangnick, sembrava cosa ormai certa, adesso con la permanenza di Pioli e il nuovo progetto tecnico rossonero sembra essersi complicato.

Ad ogni modo, il mercato del Milan si preannuncia bollente: Maldini e Massara promettono a Pioli un centrocampista giovane e di livello da aggiungere in rosa.

