Calciomercato Inter, big ai saluti | Rilancio per Tonali

L’Inter potrebbe dire addio a un suo calciatore molto importante nelle ultime stagioni, per tentare l’assalto a Sandro Tonali.

E’ attualmente in corso un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Milan. I due club hanno messo gli occhi su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Classe ’00, Tonali in questa sessione di mercato lascerà il Brescia e Antonio Conte, allenatore dell’Inter, vorrebbe assicurarsi il centrocampista per dar continuità al suo progetto. Al momento è in vantaggio il Milan, ma il club nerazzurro non ha intenzione di restare a guardare.

Inter, assalto a Tonali con la cessione di Brozovic

L’Inter sta trattando con il Brescia da diverso tempo per Tonali, ma il Milan è tornato in vantaggio nelle ultime ore. L’operazione con Cellino non è mai stata definitivamente conclusa e l’inserimento dei rossoneri è stato apprezzato dal presidente Brescia. Tuttavia, un nuovo scenario di mercato potrebbe favorire nuovamente l’Inter: infatti, Marotta è al lavoro per dare un’accelerata alla cessione di Marcelo Brozovic.

Il suo addio potrebbe risultare decisivo nella corsa a Tonali. Brozovic interessa in Inghilterra e in Spagna, col quale potrebbe nascere un’operazione con il Real Madrid.

