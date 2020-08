Calciomercato, Neymar allo scoperto | Il brasiliano rivela la sua scelta

Dopo la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco, si è parlato molto del futuro di Neymar al PSG: il brasiliano esce allo scoperto

Amarissima la finale di Champions League per il PSG, persa per 1-0 contro il Bayern Monaco a causa del gol nella ripresa di Kingsley Coman. Una sconfitta che nel corso delle settimane successive ha fatto riflettere molto Neymar sul proprio futuro, con le molte voci circolate su un suo possibile addio dopo la grande delusione. A chiarire tutto però ci pensa il brasiliano in prima persona, che in un’intervista alla rivista ufficiale del Paris Saint Germain rivela: ”Resto qui a Parigi e voglio arrivare di nuovo in finale”. Dichiarazioni quelle del numero dieci parigino che dunque sciolgono ogni dubbio, togliendosi autonomamente dal mercato. A ricevere un duro colpo invece sono i sogni del Manchester City, che speravano in un doppio colpo clamoroso con l’arrivo del brasiliano insieme a Lionel Messi, in rottura con il Barcellona.

