Calciomercato Juventus, Conte beffato e Pirlo esulta | Colpo ‘galactico’

Il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter, rischia di sfumare. Il giocatore è vicinissimo al Real Madrid, che è pronto a liberare il desiderio di mercato della Juventus.

Grande tensione in casa Inter: dopo la ‘beffa’ Tonali, a un passo dal Milan, per i nerazzurri è in arrivo un’altra delusione di mercato. Dalla Spagna, infatti, arriva la rivelazione secondo cui il grande obiettivo per il centrocampo di Conte, Ngolo Kante avrebbe rifiutato l’Inter e sarebbe vicinissimo al Real Madrid.

Il Campione del Mondo con la Francia, ha optato per la soluzione madridista, grazie soprattutto al lavoro di convincimento del tecnico del Real, Zinedine Zidane, connazionale e grande estimatore del centrocampista del Chelsea. Per l’ex Leicester, i ‘Galacticos’ di Florentino Perez, sborseranno 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare sfumato | Vola in Premier League

Calciomercato Juventus, con Kante al Real Madrid, i bianconeri tentano l’affondo per Isco

Per un allenatore affranto, c’è né un altro pronto a sorridere. Se Conte rischia di dire addio al suo grande obiettivo a centrocampo, per il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, l’arrivo di Kante al Real Madrid sbloccherebbe la grande operazione voluta dai bianconeri.

Per finanziare l’operazione Kante, il Real Madrid di Zidane, è pronto a mettere sul mercato uno dei suoi pezzi pregiati, Isco Alarcon. Il fantasista di Malaga, è il profilo ideale voluto da Pirlo per la sua nuova Juventus.

Funzionale al suo 3-4-1-2, Pirlo è pronto a consegnare al nazionale iberico una maglia da titolare alle spalle del duo d’attacco Ronaldo–Dybala. La Juventus è pronta a tentare l’affondo per Isco, e i tifosi bianconeri iniziano a sognare…

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato, test Barcellona: UFFICIALE | Messi non si presenta!