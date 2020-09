Calciomercato Milan, colpo dalla Spagna | Scambio di documenti tra i club

Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Spagna: secondo Sky Sport, il club rossonero sarebbe già allo scambio di documenti con il Real Madrid per il giovane Brahim Diaz

E’ un Milan scatenato sul calciomercato: dopo aver chiuso il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ed affondato il colpo per Sandro Tonali, i rossoneri sono ad un passo dal chiudere l’affare Brahim Diaz. Come rivelato dai colleghi di ‘Sky Sport’, il Milan sarebbe già allo scambio di documenti per concludere l’affare, chiudendo difatti un’operazione di prestito con diritto di riscatto per il giovane 1999 madrileno. Ultimi dettagli da limare con il Real Madrid, dunque, poi Brahim Diaz sarà pronto a raggiungere San Siro per vestire i colori rossoneri. Ai blancos verrà riservata l’opzione di controriscatto, come ormai prassi per il club spagnolo. Si attendono ulteriori aggiornamenti circa l’organizzazione delle viste mediche e dell’arrivo in Italia.