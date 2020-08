Calciomercato, super colpo in mediana | Inter attenta: c’è anche il Barcellona!

Il calciomercato estivo dell’Inter può vedere un colpo di spessore a centrocampo: Marotta sfida il Barcellona, ecco il top player per Conte

Sono giorni caldi quelli vissuti dall’Inter che, in ottica calciomercato, è alla continua caccia di un centrocampista di peso per rinforzare la mediana di Antonio Conte. In tal senso, perso Tonali che è ufficiosamente finito tra le file dei cugini del Milan, il profilo ideale può arrivare grazie Josè Mourinho. Oltre a Kante ecco palesarsi una ghiotta chance di mercato per Marotta ed Ausilio: i dettagli.

Calciomercato Inter, assist da Mourinho: è sfida al Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, Josè Mourinho avrebbe definitivamente scaricato Tanguy Ndombele. Il forte centrocampista francese non ha mai brillato dopo il passaggio dal Lione al Tottenham ed è quindi finito sul mercato. Il giocatore, tormentato dagli infortuni, è quindi destinato a salutare la Premier League.

Su di lui si sta affacciando da tempo l’Inter che lo segue come alternativa a Kante ma non solo. Il portale spagnolo riporta anche un forte interessamento del Barcellona del sta per perdere Donny Van de Beek vicinissimo al Manchester United.

