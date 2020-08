Calciomercato Inter, operazione ‘monstre’ | Triplo colpo per Conte!

Gli uomini di mercato nerazzurri vogliono soddisfare le richieste di Antonio Conte e potrebbero intavolare una maxi operazione: triplo colpo per l’Inter.

Le richieste di Antonio Conte per il mercato sono prese in grande considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Il tecnico salentino ha indicato come prioritario l’arrivo di un centrocampista di grande intensità, un giocatore che sappia recuperare velocemente il pallone e poi rilanciare immediatamente l’azione offensiva. Inoltre, serve un altro esterno di fascia e un centravanti che possa fare rifiatare Lukaku all’occorrenza. Per questo motivo, l’Inter starebbe pensando di intavolare un’operazione colossale che porterebbe tre giocatori a Milano: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, niente Dzeko | Ritorno di fiamma!

Calciomercato Inter, triplo colpo dal Chelsea: Kanté, Emerson e Giroud

Le risposte a tutte le esigenze dell’Inter potrebbero arrivare tutti da Londra. Secondo ‘SportMediaset’, Beppe Marotta starebbe tentando un triplo colpo dal Chelsea e avrebbe offerto 70 milioni di euro per avere N’Golo Kanté, Emerson Palmieri e Olivier Giroud. Un’operazione che risolverebbe gran parte dei problemi dell’Inter a livello di organico. Al momento, il club londinese avrebbe risposto in maniera negativa alla prima offerta dei nerazzurri, dichiarandosi insoddisfatti dalla cifra proposta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Tonali al Milan | Clamoroso: Marotta si vendica!

Nonostante il primo rifiuto del Chelsea, Marotta sembra essere molto determinato a mettere le mani sui tre giocatori. Giroud, in realtà, era stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra già nel mercato invernale. Il grande sogno di Conte, però, sarebbe quello di riabbracciare Kanté. Il campione del mondo è un motorino inarrestabile e, anche nell’Inter, potrebbe diventare subito un uomo chiave. Il tecnico salentino, poi, ha grande stima anche dell’esterno italo-brasiliano e sarebbe alquanto contento di averlo ancora a disposizione.

La pazza idea dell’Inter sembra essere quella di prendere tre giocatori dal Chelsea: una maxi operazione che porterebbe Kanté, Emerson Palmieri e Giroud agli ordini di Antonio Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Brahim Diaz ad un passo | Assalto Real al rossonero!

Calciomercato, Neymar allo scoperto | Il brasiliano rivela la sua scelta