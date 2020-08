Calciomercato Milan, Brahim Diaz ad un passo | Assalto Real al rossonero!

Brahim Diaz è sempre più vicino al prestito al Milan. Così il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe messo nel mirino il rossonero

Il Milan pensa a chiudere colpi importanti in vista della prossima stagione. Il club rossonero sarebbe vicinissimo alla chiusura per Brahim Diaz in prestito secco dal Real Madrid. Così Florentino Perez avrebbe provato anche a parlare per il futuro di un giocatore rossonero, da sempre nel mirino della società madrilena.

Calciomercato Milan, Bennacer sempre nel mirino del Real

Da diverso tempo il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il centrocampista rossonero, Ismael Bennacer, che avrebbe una valutazione intorno ai 50 milioni di euro dopo una prima stagione entusiasmante a Milano.

Con l’accordo ormai vicino per Brahim Diaz, il presidente Florentino Perez potrebbe usare questa cessione a suo favore per abbassare il prezzo dello stesso Bennacer. Se la società rossonera dovesse accettare, il riscatto di Brahim si abbasserà e così il Real potrebbe acquistare l’ex Empoli nell’estate del 2021.

Un’operazione davvero ricca di novità con Milan e Real Madrid sempre a stretto contatto per l’immediato presente e per il futuro.

