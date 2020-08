Calciomercato Juventus e Inter, pericolo beffa | Scambio per il gioiello

Novità importanti per Juventus e Inter alla ricerca sempre di talentuosi giocatori per le rispettive rose: possibile beffa in arriva con uno scambio in Serie A!

Saranno settimane davvero importanti in vista della prossima stagione in ottica calciomercato. Juventus e Inter potrebbero essere ancora una volta le regine con colpi davvero entusiasmanti. Le due compagini italiane avevano messo nel mirino un talentuoso centrocampista italiano, ma potrebbe esserci una beffa in Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, scambio Castrovilli-Demme

Gaetano Castrovilli è l’oggetto del desiderio delle big di Serie A, ma non solo: sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre italiane. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il Napoli sarebbe piombato sul centrocampista barese della Fiorentina, che ha aperto anche ad un possibile scambio con Demme, pronto a dire subito addio ai colori azzurri dopo pochi mesi dal suo arrivo.

La richiesta del club toscano per l’ex Cremonese si aggira intorno ai 40-45 milioni di euro dopo una stagione davvero importante in Serie A conquistando anche la convocazione in Nazionale maggiore. In questo modo ci potrebbe essere da parte della società partenopea l’esborso di un conguaglio economico.

Un’idea di scambio davvero avvincente che accontenterebbe sia il Napoli che la Fiorentina, pronte a dare filo da torcere alle altre big d’Italia. Juventus e Inter pronte alla beffa.

